Число мобильных офисов банков в России с начала года выросло на 5%

Банк России с 1 октября этого года упрощает порядок открытия банками мобильных офисов. Также увеличен список операций, ...06.04.2023 ЦБ РФ с 1 октября упростит порядок запуска банками мобильных офисов
УрБК, Москва, 06.04.2023. Банк России с 1 октября этого года упрощает порядок открытия банками мобильных офисов. Также ...24.12.2015 Сбербанк на 1,4 тыс. сократил число офисов для юридических лиц
Сбербанк в рамках реформы своей сети отделений уменьшил число офисов, специализирующихся на обслуживании корпоративных ...24.12.2015 Сбербанк на 1,4 тыс. сократил число офисов для юридических лиц
УрБК, Москва, 24.12.2015. Сбербанк в рамках реформы своей сети отделений уменьшил число офисов, специализирующихся на ...16.08.2011 В июле 2011 года число банков в России сократилось на 6 единиц
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2011. В июле 2011 года число банков в России сократилось на 6 единиц, до 994. Такие данные ...