УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:17

Число мобильных офисов банков в России с начала года выросло на 5%

УрБК, Москва, 22.08.2025. Число мобильных офисов банков в России с начала года выросло на 5% — с 346 до 363 единиц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Центробанка.

Аналитики отмечают, что число мобильных офисов в стране с 2022 года неуклонно растет, а стационарных — снижается.

Это может быть связано с тем, что в 2023 году Центробанк смягчил правила организации мобильных офисов и разрешил им выполнять более широкий набор функций.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.04.2023 ЦБ РФ с 1 октября упростит порядок запуска банками мобильных офисов

Банк России с 1 октября этого года упрощает порядок открытия банками мобильных офисов. Также увеличен список операций, ...

06.04.2023 ЦБ РФ с 1 октября упростит порядок запуска банками мобильных офисов

УрБК, Москва, 06.04.2023. Банк России с 1 октября этого года упрощает порядок открытия банками мобильных офисов. Также ...

24.12.2015 Сбербанк на 1,4 тыс. сократил число офисов для юридических лиц

Сбербанк в рамках реформы своей сети отделений уменьшил число офисов, специализирующихся на обслуживании корпоративных ...

24.12.2015 Сбербанк на 1,4 тыс. сократил число офисов для юридических лиц

УрБК, Москва, 24.12.2015. Сбербанк в рамках реформы своей сети отделений уменьшил число офисов, специализирующихся на ...

16.08.2011 В июле 2011 года число банков в России сократилось на 6 единиц

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2011. В июле 2011 года число банков в России сократилось на 6 единиц, до 994. Такие данные ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (494)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.