Вчера, 14:24

В Екатеринбурге наблюдается снижение посещаемости ресторанов в сегменте «визитов на каждый день»

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. В Екатеринбурге в рамках трека «Гастро» Международного фестиваля креативных индустрий сегодня обсуждают тенденции в ресторанном бизнесе, сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), который является одним из организаторов мероприятия.

По мнению хедлайнера трека, шеф-повара ресторана Savva (Novikov Group) Андрея Шмакова, в ближайшие годы будет постепенно сокращаться число ресторанов семейного формата, но все будет хорошо у ресторанов премиум-сегмента и фаст-фуда (стрит-фуда).

По рынку Екатеринбурга свое мнение высказала исполнительный директор Resta Management Ольга Золотухина.

«В городе наблюдается снижение посещаемости ресторанов в сегменте «визитов на каждый день». В силу экономических обстоятельств наметилась стагнация. В сегменте высокого чека такое не наблюдается. На нашем рынке не стоит делать слишком большие рестораны, с большим количеством посадок. 60 посадочных мест, может чуть меньше — тогда, возможно, оборачиваемость будет выше. После пандемии много гостей ушли в ритейл — они покупают готовую еду или заказывают рационы на месяц. Это более низкий чек, демократичные кафе. В этом сегменте надо быть осторожными», — заявила Ольга Золотухина.
