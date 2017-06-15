Бизнес и профсоюзы отмечают рост скрытой безработицы в России

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2017. В январе-мае 2017 года в центры занятости населения Свердловской области поступили ...20.11.2015 ФПК сократит в Нижнем Тагиле более 500 работников
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2015. «Федеральная пассажирская компания» (входит в ОАО «РЖД») планирует сократить до конца ...30.10.2015 Более 6 тыс. работников свердловских предприятий находятся в простое
На предприятиях Свердловской области на 28 октября 6 тыс. 025 работников находятся в простое по вине работодателя, что ...03.02.2010 Заместитель председателя Правительства РФ Александр Жуков: Около 1,5 млн. россиян заняты неполный рабочий день
УрБК, Москва, 03.02.2010. «Численность предполагаемых к увольнению граждан составляет примерно 480 тысяч человек, 940 ...21.01.2009 Министр социального развития и здравоохранения РФ Татьяна Голикова: Численность работников, предполагаемых к увольнению, составила 324,7 тыс. человек
УрБК, Москва, 21.01.2009. «По состоянию на 14 января численность работников, предполагаемых к увольнению, составила ...