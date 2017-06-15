УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:39

Бизнес и профсоюзы отмечают рост скрытой безработицы в России

УрБК, Москва, 20.08.2025. Российский бизнес и профсоюзы отмечают рост скрытой безработицы в стране, пишут «Ведомости» со ссылкой на деловые объединения.

Речь идет об увеличении числа сотрудников, которые находятся в простое, заняты неполный рабочий день или предполагаемых к увольнению.

По данным служб занятости, доля работающих неполный рабочий день или неделю россиян с середины июня по середину июля выросла с 9,1% до 14,4%. На 15 июля в таком формате трудились уже 51 тыс. 901 человек.

По информации Роструда, доля сотрудников, которые находятся в простое, за аналогичный период увеличилась с 8,6% до 11,1%, до 39 тыс. 772 человек.

К увольнению заявлено в июне 20,4% от среднесписочной численности работников в мониторинге (73 тыс. 572 человека) после 16,7% месяцем ранее.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.06.2017 С начала 2017 года свердловские предприятия уведомили центры занятости о сокращении более 7,4 тыс. сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2017. В январе-мае 2017 года в центры занятости населения Свердловской области поступили ...

20.11.2015 ФПК сократит в Нижнем Тагиле более 500 работников

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2015. «Федеральная пассажирская компания» (входит в ОАО «РЖД») планирует сократить до конца ...

30.10.2015 Более 6 тыс. работников свердловских предприятий находятся в простое

На предприятиях Свердловской области на 28 октября 6 тыс. 025 работников находятся в простое по вине работодателя, что ...

03.02.2010 Заместитель председателя Правительства РФ Александр Жуков: Около 1,5 млн. россиян заняты неполный рабочий день

УрБК, Москва, 03.02.2010. «Численность предполагаемых к увольнению граждан составляет примерно 480 тысяч человек, 940 ...

21.01.2009 Министр социального развития и здравоохранения РФ Татьяна Голикова: Численность работников, предполагаемых к увольнению, составила 324,7 тыс. человек

УрБК, Москва, 21.01.2009. «По состоянию на 14 января численность работников, предполагаемых к увольнению, составила ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (434)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.