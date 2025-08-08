УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:38

Каждый третий собственник жилья в Екатеринбурге снижает цену в процессе поиска арендатора

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. 34% арендодателей в Екатеринбурге снижают цены в процессе поиска арендатора. В среднем собственники уменьшают ставки на 9%. Об этом говорится в исследовании сервиса Яндекс Аренда.

61% арендодателей не меняют цену в процессе экспозиции. Еще 5% собственников повышают арендные ставки (в среднем на 9%).

«Чаще всего ускорить процесс заселения хотят из-за личных обстоятельств: приближающегося отпуска, из-за рабочих дел, переезда, покупки жилья», — отмечает руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.08.2025 Аренда жилья в Екатеринбурге в июле подорожала на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в ...

06.08.2025 Срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за II квартал сократился на 11%

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за II квартал сократился ...

04.07.2025 Аренда жилья в Екатеринбурге в июне подорожала на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в ...

09.06.2025 Аренда жилья в Екатеринбурге в мае подешевела на 3,3%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в ...

19.05.2025 Аренда жилья в Екатеринбурге с начала года подешевела на 8%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. Средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (434)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.