Каждый третий собственник жилья в Екатеринбурге снижает цену в процессе поиска арендатора

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. 34% арендодателей в Екатеринбурге снижают цены в процессе поиска арендатора. В среднем собственники уменьшают ставки на 9%. Об этом говорится в исследовании сервиса Яндекс Аренда.



61% арендодателей не меняют цену в процессе экспозиции. Еще 5% собственников повышают арендные ставки (в среднем на 9%).



«Чаще всего ускорить процесс заселения хотят из-за личных обстоятельств: приближающегося отпуска, из-за рабочих дел, переезда, покупки жилья», — отмечает руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.