Каждый третий собственник жилья в Екатеринбурге снижает цену в процессе поиска арендатора

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в ...06.08.2025 Срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за II квартал сократился на 11%
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за II квартал сократился ...04.07.2025 Аренда жилья в Екатеринбурге в июне подорожала на 2,2%
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в ...09.06.2025 Аренда жилья в Екатеринбурге в мае подешевела на 3,3%
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в ...19.05.2025 Аренда жилья в Екатеринбурге с начала года подешевела на 8%
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. Средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в ...