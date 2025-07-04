УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:04

Аренда жилья в Екатеринбурге в июле подорожала на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в Екатеринбурге в июле выросла на 1,7%, до 35 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании сервиса Яндекс Аренда.

По сравнению с предыдущим месяцем спрос (число просмотров объявлений) увеличился на 19,4%, а предложение — на 7,4%.

В целом по стране цены на съемные квартиры за июль подорожали на 2,4%, объем предложения сократился на 2,7%.

«Перед началом самого активного для рынка сезона, который приходится на август и сентябрь, мы отмечаем увеличение интереса к долгосрочной аренде», — заявил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.
