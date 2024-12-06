УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 09:05

Число сделок на вторичном рынке жилья Среднего Урала за месяц выросло на 24%

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. В Свердловской области в июле был зарегистрирован 10 тыс. 601 договор купли-продажи на вторичном рынке жилья. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 24% (в июне была 8 тыс. 531 сделка), сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области

Отмечается, что 38% всех сделок прошли в Екатеринбурге. В число самых популярных микрорайонов попали Академический, ЖБИ и Завокзальный.

На втором месте по числу сделок — Нижний Тагил (768), на третьем — Каменск-Уральский (467), на четвертом — Первоуральск (305), на пятом — Сысерть (286).
