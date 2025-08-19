Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,4%

УрБК, Москва, 19.08.2025. По состоянию на 14.51 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2993 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 1,4%. Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.

