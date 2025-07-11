УБРиР организовал лекцию по финансовой грамотности в образовательном центре «Таватуй»

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. Амбассадор финансовой грамотности Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Екатерина Григорьева провела лекцию по финансовой грамотности для детей в Загородном образовательном центре «Таватуй». Об этом сообщает пресс-служба фонда «Золотое сечение».



Во время занятия участники познакомились с основными аспектами банковской системы — как обеспечивается финансовая стабильность страны, чем занимаются Центральный банк России и коммерческие банки. Ребята узнали, что банк — это не только про карты, вклады и кредиты, это большая организация, которая помогает людям и организациям выполнять их ежедневные финансовые задачи. В банках могут найти свое призвание специалисты разных профилей: экономисты, бухгалтеры, ИТ-специалисты, юристы, маркетологи, HR и многие другие. Затем речь зашла о безопасности в финансовой среде, в частности, о способах защиты от мошенничества и опасностях для подростков, связанных с деятельностью дропперов (злоумышленников, которые обналичивают похищенные деньги).



После лекции участники получили памятные подарки и сувениры от УБРиР.



«Мы регулярно проводим лекции по финансовой грамотности для школьников и студентов, ведь финансовая культура — это необходимое условие качественной жизни человека. Мы очень благодарны, что Фонд «Золотое сечение» дает возможность поделиться нашими экспертными знаниями с ребятами из Свердловской области в заряженном на развитие образовательном центре «Таватуй», — заявила Екатерина Григорьева.