Сегодня, 16:39

УБРиР организовал лекцию по финансовой грамотности в образовательном центре «Таватуй»

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. Амбассадор финансовой грамотности Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Екатерина Григорьева провела лекцию по финансовой грамотности для детей в Загородном образовательном центре «Таватуй». Об этом сообщает пресс-служба фонда «Золотое сечение».

Во время занятия участники познакомились с основными аспектами банковской системы — как обеспечивается финансовая стабильность страны, чем занимаются Центральный банк России и коммерческие банки. Ребята узнали, что банк — это не только про карты, вклады и кредиты, это большая организация, которая помогает людям и организациям выполнять их ежедневные финансовые задачи. В банках могут найти свое призвание специалисты разных профилей: экономисты, бухгалтеры, ИТ-специалисты, юристы, маркетологи, HR и многие другие. Затем речь зашла о безопасности в финансовой среде, в частности, о способах защиты от мошенничества и опасностях для подростков, связанных с деятельностью дропперов (злоумышленников, которые обналичивают похищенные деньги).

После лекции участники получили памятные подарки и сувениры от УБРиР.

«Мы регулярно проводим лекции по финансовой грамотности для школьников и студентов, ведь финансовая культура — это необходимое условие качественной жизни человека. Мы очень благодарны, что Фонд «Золотое сечение» дает возможность поделиться нашими экспертными знаниями с ребятами из Свердловской области в заряженном на развитие образовательном центре «Таватуй», — заявила Екатерина Григорьева.
