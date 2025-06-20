УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:29

Продажи подержанных автомобилей в России за месяц выросли на 21%

УрБК, Москва, 19.08.2025. Россияне в июле приобрели 567,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 3,8%. При этом к уровню предыдущего месяца показатель увеличился на 21,4%. В июне в стране продали 467,4 тыс. машин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Среди производителей лидирует Lada (139,2 тыс. штук). Также в топ-5 попали Toyota (58,4 тыс.), Kia (33,1 тыс.), Hyundai (31,7 тыс.) и Nissan (25 тыс.).

В рейтинге моделей в пятерку лидеров попали Lada 2107, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada 2114 и Ford Focus.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.06.2025 Продажи подержанных легковых автомобилей в России в мае снизились на 4%

УрБК, Москва, 20.06.2025. Продажи подержанных легковых автомобилей в РФ в мае 2025 года снизились на 4,3% по сравнению ...

24.03.2025 Продажи подержанных автомобилей в РФ в феврале снизились на 5,5%

УрБК, Москва, 24.03.2025. Россияне в феврале приобрели 397 тыс. 100 подержанных легковых автомобилей. Это на 5,5% ...

22.01.2025 Продажи легковых авто с пробегом в РФ за год выросли на 6%

УрБК, Москва, 22.01.2025. Жители России за 2024 год приобрели 6,04 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 6% ...

17.05.2024 Россияне купили 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей в апреле 2024 года

В апреле 2024 года россияне купили 509,5 тыс. легковых машин с пробегом, что на 1,5% больше, чем в марте 2024 года, и ...

16.04.2024 Вторичный авторынок в России вырос на 0,9% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 16.04.2024. Продажи машин с пробегом в России выросли на 0,9% в марте 2024 года и составили 502,1 тыс. ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (398)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.