Сегодня, 12:51

В Екатеринбурге запустили цех по выпуску токарно-фрезерных станков

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. В Екатеринбурге запустили новый цех по выпуску токарно-фрезерных станков с отечественной системой управления, сообщает департамент информполитики региона.

Общая площадь цеха составляет 1,4 тыс. кв. м. Здесь компания «Униматик» организовала полный цикл производства — от обработки деталей до тестирования готовых станков. Первая партия продукции уже отгружена заказчику.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в ближайшее время введут второй этаж цеха для расширения мощностей.

Также здесь тестируют инновационное устройство «Гравиталь» для точного позиционирования и перемещения крупных деталей. Его применяют в машиностроении, авиации и нефтегазовой отрасли.

Проект способствует технологической независимости России в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации».
