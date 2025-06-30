Темпы роста рынка онлайн-продаж продуктов в РФ снизились до 29%

Материалы по теме

Темпы роста рекламного рынка РФ в 2025 году могут замедлиться до 15-20%

УрБК, Москва, 30.06.2025. По итогам 2025 года рекламных рынок РФ может вырасти на 15-20% по сравнению с предыдущим ...

ЦБ: Экономика РФ плавно возвращается к сбалансированным темпам роста

УрБК, Москва, 28.05.2025. Российская экономика плавно возвращается к сбалансированным темпам после двух лет быстрого ...

В России онлайн-продажи продуктов питания в I квартале выросли на 27%

УрБК, Москва, 19.05.2025. В России за I квартал 2025 года онлайн-продажи продуктов питания выросли на 26,8% по ...

Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год увеличился на 41%

УрБК, Москва, 18.02.2025. Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год составил 9 трлн руб. Это на 41% больше, ...

Темпы роста страхового рынка РФ в III квартале замедлились до 16,5%

УрБК, Москва, 03.12.2021. Объем страхового рынка РФ в III квартале 2021 года вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным ...