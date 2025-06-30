УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 11:55

Темпы роста рынка онлайн-продаж продуктов в РФ снизились до 29%

УрБК, Москва, 18.08.2025. Оборот рынка онлайн-продаж продуктов питания во II квартале 2025 года вырос на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 385 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании Infoline, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики отмечают, что темпы роста данного рынка сильно замедлились. Так, во II квартале 2024 года оборот в этом сегменте увеличился на 47,1% в годовом выражении.

Замедление темпов роста рынка может быть связано с увеличением издержек бизнеса. Из-за сильного дефицита кадров (курьеров и сборщиков) предприниматели вынуждены повышать цены. Также на ситуацию влияет стремление многих россиян сократить свои потребительские расходы, комментируют эксперты.
