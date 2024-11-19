УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 09:21

В свердловских моногородах насчитывается 2,6 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. На 1 августа 2025 года в монопрофильных муниципальных образованиях региона официально было зарегистрировано 2 тыс. 625 безработных (на 1 августа 2024 года — 2 тыс. 848 человек), говорится в отчете регионального департамента по труду и занятости.

Уровень регистрируемой безработицы за отчетный период составил 0,44%, снизившись по сравнению с прошлогодним показателем на 0,04 п. п.

На 1 августа 2025 года потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест в моногородах Среднего Урала, заявленная работодателями, составила 18 тыс. 193 единицы.
