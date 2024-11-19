В свердловских моногородах насчитывается 2,6 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. Официальная безработица в моногородах Среднего Урала за год снизилась на 31,1%. Об этом ...

Официальная безработица в моногородах Среднего Урала за год снизилась на 31%

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. В свердловских моногородах насчитывается свыше 7 тыс. безработных. Об этом говорится в ...

В свердловских моногородах насчитывается более 7 тыс. безработных

В свердловских моногородах насчитывается 14,3 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального ...

В свердловских моногородах насчитывается более 14 тыс. безработных

Число безработных в свердловских моногородах за год выросло почти на 20 тыс. человек

В свердловских моногородах насчитывается 26,4 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального ...