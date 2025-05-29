В Екатеринбурге до конца года в программу КРТ включат еще три площадки

Подписано постановление о развитии территории на улице Московской ...02.08.2024 В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий будет построено 12 новых детских садов на 1,4 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 12 ...19.01.2024 В администрации Екатеринбурга рассказали о реализации программы комплексного развития территорий в муниципалитете
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. На сегодняшний день администрация Екатеринбурга уже приняла 10 решений о комплексном ...02.08.2022 Власти Екатеринбурга пообещали рассмотреть вопрос о включении участка на улице Баумана в программу комплексного развития территорий
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2022. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов во время приема горожан пообещал ...01.06.2022 Назначен новый глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал указ о назначении Руслана Габдрахманова ...