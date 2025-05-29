УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:39

В Екатеринбурге до конца года в программу КРТ включат еще три площадки

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. В Екатеринбурге до конца года в программу комплексного развития территорий (КРТ) включат еще три площадки. Приоритет отдается пространствам с аварийными и ветхими домами. Об этом сообщает департамент информполитики города.

По словам директора департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Руслана Габдрахманова, с 2022 года в программу было включено 18 территорий, по 16 из них уже заключены контракты. Разрешение на строительство выдано по девяти локациям.

Р. Габдрахманов также отметил, что благодаря уже действующим проектам город будет обеспечен 1,8 млн. кв. м. жилья и более 2 тыс. мест в детсадах.
