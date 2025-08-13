УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:20

Официальный курс доллара США вырос до 79,77 руб., евро снизился до 93,06 руб.

УрБК, Москва, 15.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 августа 2025 года. Курс доллара США вырос на 16 коп., до 79,77 руб., евро снизился на 33 коп., до 93,06 руб.
