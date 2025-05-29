УралБизнесКонсалтинг
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Малайзию могут запустить осенью текущего года

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил, что прямое авиасообщение из Екатеринбурга в Малайзию могут запустить уже этой осенью.

«На прошедшей неделе к нам приезжали представители Национального турофиса и посольства вместе с нашими малазийскими партнерами. Мы рассматриваем, изучаем и просчитываем возможность, чтобы порадовать жителей Урала в осенние месяцы прямым авиаперелетом по направлению в Малайзию. Либо в Куала-Лумпур, либо еще в другие точки. Работа в данном направлении ведется», — сообщил он.

Напомним, что уральская столица занимает третье место среди других регионов России по посещаемости Малайзии.
