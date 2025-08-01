ЕВРАЗ изготовил чугунные ограждения для благоустройства территории у памятника Кутузову в Новокузнецке

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил чугунные ограждения для благоустройства территории у строящегося памятника Михаилу Кутузову в Новокузнецке. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Открытие памятника, приуроченного к 280-летию со дня рождения М.И. Кутузова и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, запланировано на сентябрь 2025 года.В настоящее время на участке ведутся работы по замене бордюрного камня, укладке тротуарной плитки и установке более 640 метров ажурного чугунного ограждения, изготовленного литейным цехом ЕВРАЗ ЗСМК. Параллельно проводится ремонт фасадов многоквартирных домов, асфальтового покрытия и озеленение прилегающей территории.Также при поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке реализуется культурно-просветительский проект, посвященный М.И. Кутузову. В рамках проекта пройдет конкурс эскизов среди художников, серия открытых мастер-классов и лекций по теме военной истории и монументального искусства. Лучший эскиз с изображением великого полководца будет воплощен в арке дома № 2 по ул. Кутузова. Проект реализует Центр ресурсной поддержки НКО «Кузница общественных инициатив», победивший в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».ЕВРАЗ традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие городской среды и сохранение исторической памяти. Установка чугунных ограждений станет важным вкладом в создание современного и благоустроенного общественного пространства в Новокузнецке.