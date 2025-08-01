УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:23

ЕВРАЗ изготовил чугунные ограждения для благоустройства территории у памятника Кутузову в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил чугунные ограждения для благоустройства территории у строящегося памятника Михаилу Кутузову в Новокузнецке. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ изготовил чугунные ограждения для благоустройства территории у памятника Кутузову в Новокузнецке

Открытие памятника, приуроченного к 280-летию со дня рождения М.И. Кутузова и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, запланировано на сентябрь 2025 года.

В настоящее время на участке ведутся работы по замене бордюрного камня, укладке тротуарной плитки и установке более 640 метров ажурного чугунного ограждения, изготовленного литейным цехом ЕВРАЗ ЗСМК. Параллельно проводится ремонт фасадов многоквартирных домов, асфальтового покрытия и озеленение прилегающей территории.

ЕВРАЗ изготовил чугунные ограждения для благоустройства территории у памятника Кутузову в Новокузнецке

Также при поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке реализуется культурно-просветительский проект, посвященный М.И. Кутузову. В рамках проекта пройдет конкурс эскизов среди художников, серия открытых мастер-классов и лекций по теме военной истории и монументального искусства. Лучший эскиз с изображением великого полководца будет воплощен в арке дома № 2 по ул. Кутузова. Проект реализует Центр ресурсной поддержки НКО «Кузница общественных инициатив», победивший в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

ЕВРАЗ традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие городской среды и сохранение исторической памяти. Установка чугунных ограждений станет важным вкладом в создание современного и благоустроенного общественного пространства в Новокузнецке.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.08.2025 ЕВРАЗ ЗСМК отправил на ремонт трамвайных путей в Новокузнецке более 200 т рельсов

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. ЕВРАЗ ЗСМК отправил на ремонт трамвайных путей в Заводском районе Новокузнецка более ...

18.07.2025 В Новокузнецке открылась фотовыставка с портретами сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. В Новокузнецке открылась фотовыставка про металлургов ЕВРАЗ ЗСМК «Времена сильных людей ...

12.04.2024 При финансовой поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке открылся новый кинозал

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Новокузнецке в досуговом центре «Комсомолец» вновь открылся кинозал. Средства на ...

05.12.2023 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...

12.10.2023 ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 тонн рельсов для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 т рельсов для ремонта трамвайных путей в Заводском ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (310)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18