УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:48

В Екатеринбурге в рамках подготовки к отопительному сезону заменили 49 км сетей

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. В Екатеринбурге в рамках подготовки к новому отопительному сезону заменили 49 км инженерных сетей. Также было проведено четыре этапа гидравлических испытаний. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«Почти в 80% жилых домах и объектах соцсферы выполнены промывка и опрессовка систем отопления. Загерметизировано 12 тыс. погонных метров межпанельных стыков, отремонтировано 26,5 тыс. кв. м кровли, 8 тыс. кв. м отмостков и почти столько же фасадов», — написал Алексей Орлов.

По его словам, город должен быть готов к пуску тепла в середине сентября.

Напомним, что прошлый отопительный сезон завершился 12 мая. После отключения теплоснабжения ресурсоснабжающие организации приступили к профилактическим и ремонтным работам для подготовки к следующему сезону.

Ранее в конце прошлого года Алексей Орлов утвердил программу развития коммунальной инфраструктуры Екатеринбурга до 2045 года. В документе проведен анализ существующей системы и дан прогноз ее развития на ближайшие 20 лет.

За два десятилетия власти города планируют реализовать множество проектов в области коммунального хозяйства. В том числе: проводить ежегодную реконструкцию теплосетей; модернизировать водоснабжение в селе Горный Щит и поселках под Екатеринбургом, таких как Исток, Калиновский, Шабровский и другие; построить питающие центры для развития электроснабжения; газифицировать населенные пункты, еще не подключенные к газоснабжению.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.05.2025 В Екатеринбурге к новому отопительному сезону обновят 93 км инженерных сетей

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. В Екатеринбурге после окончания отопительного сезона сразу же начали готовиться к ...

05.05.2025 Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. Отопительный сезон в Екатеринбурге для всего жилого фонда завершится 12 мая. Об этом ...

09.12.2024 Власти Екатеринбурга утвердили программу развития ЖКХ до 2045 года

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. Глава города Алексей Орлов утвердил программу развития коммунальной инфраструктуры ...

03.05.2023 В Екатеринбурге завершается отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге с 3 мая завершается отопительный сезон и происходит поэтапное ...

01.06.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале подготовки города к новому отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. По итогам заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (286)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18