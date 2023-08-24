УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:21

Три четверти россиян планируют экономить на сборе ребенка в школу

УрБК, Москва, 13.08.2025. 74,8% жителей России заявили, что будут экономить хотя бы на одной из статей сборов ребенка в школу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на опрос микрофинансовой компании «Займер», в котором приняли участие 3,2 тыс. человек.

«35,2% урежут расходы на цветы и подарки учителям, а каждый пятый (21,9%) сэкономит на тетрадях и канцелярских принадлежностях. Еще 20,0% не будут тратиться на школьный портфель или сумку. А вот на школьной или спортивной форме для ребенка готовы сэкономить меньше всего россиян — 14,3% и 12,9% соответственно», — говорится в материалах исследования.

59,2% опрошенных планируют отдать от 10 тыс. до 30 тыс. руб. на подготовку ребенка к 1 сентября, 20,1% намерены уложиться в бюджет от 5 тыс. до 10 тыс. руб., 19,6% потратят более 30 тыс. руб., еще 1,1% — менее 5 тыс. руб.

По мнению 49,6% опрошенных, дороже всего собирать в школу младшеклассника, 19,1% — ученика средних классов, а 17,1% — старшекласника. 14,2% затруднились оценить разницу расходов.

68,7% считают, что цены на школьные товары за год выросли сильно. 19,1% оценили рост как незначительный, а 4,1% и вовсе его не заметили. 8,1% затруднились с ответом.
