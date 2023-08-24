Три четверти россиян планируют экономить на сборе ребенка в школу

Материалы по теме

В России сборы ребенка в школу подорожали на 30%

УрБК, Москва, 24.08.2023. В 2023 году на сбор ребенка в школу может уйти до 43 тыс. руб., что на 9,8 тыс. (30%) дороже, ...

Для 34% россиян подготовка одного ребенка к школе обойдется в 10 тыс. рублей и более

УрБК, Москва, 28.08.2018. Затраты на подготовку одного ребенка к началу 2018-2019 учебного года 34% опрошенных россиян ...

«Ромир»: 40% россиян в этом году снизят расходы на подарки к Новому году

УрБК, Москва, 16.12.2015. Большая часть — 73% россиян планирует отмечать Новый год либо дома в кругу семьи, либо в ...

Расходы родителей на подготовку детей к школе выросли в 1,5 раза

При подготовке ребенка к школе в 2015 году родителям придется потратить почти в 1,5 раза больше, чем в 2014 году: 20 ...

ВЦИОМ: российские родители тратят 15 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе

К новому учебному году родители тратят в среднем 15 212 рублей. По сравнению с прошлым годом расходы выросли на 16%. Об ...