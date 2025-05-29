УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:17

Трафик на сетях связи в России за пять лет вырос в 2,5 раза

УрБК, Москва, 12.08.2025. Трафик на фиксированных и мобильных сетях связи в России за пять лет вырос в 2,5 раза. Телеком-отрасль достигла своего насыщения, сообщает министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в интервью журнала «Эксперт».

Он подчеркнул, что нынешний уровень распространения цифровых сервисов достаточно высок. Теперь отрасль развивается за счет предложения пользователям новых услуг, сервисов, скоростей.

По словам М. Шадаева, сейчас для рынка важно наладить в стране производство отечественных базовых станций. До 2030 года планируется поставка около 75 тыс. таких станций. Отгрузка первой тысячи станций 4G/5G-ready планируется на конец текущего года, а установка — на начало 2026 года.
