В Свердловской области с начала года построили 58 многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. В Свердловской области с начала года поставили на кадастровый учет 58 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону. 78% таких объектов расположены в Екатеринбурге. Остальные — в городах-спутниках уральской столицы, а также в Нижнем Тагиле и Ревде. Отмечается, что с начала года жители Среднего Урала зарегистрировали 27,7 тыс. договоров долевого участия.

