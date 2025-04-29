УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 13:57

В Свердловской области с начала года построили 58 многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. В Свердловской области с начала года поставили на кадастровый учет 58 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.

78% таких объектов расположены в Екатеринбурге. Остальные — в городах-спутниках уральской столицы, а также в Нижнем Тагиле и Ревде.

Отмечается, что с начала года жители Среднего Урала зарегистрировали 27,7 тыс. договоров долевого участия.
