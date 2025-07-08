УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 13:10

Россияне стали вдвое чаще устанавливать запреты на сделки с недвижимостью без личного присутствия

УрБК, Москва, 12.08.2025. Россияне за январь-июнь 2025 года подали 738 тыс. заявлений на запрет сделок с недвижимостью без личного присутствия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос более чем в два раза (в январе-июне 2024 года — 318 тыс.), сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росреестра.

Данная услуга направлена на минимизацию риска осуществления незаконных операций с объектами недвижимости.

Заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова напомнила, что после внесения записи о запрете на сделки в ЕГРН все заявления, поданные без личного участия собственника или его нотариально доверенного лица, будут возвращаться без рассмотрения.
