Россияне стали вдвое чаще устанавливать запреты на сделки с недвижимостью без личного присутствия

Материалы по теме

Спрос россиян на путешествия в северные регионы за год вырос на 43%

УрБК, Москва, 08.07.2025. Россияне чаще стали выбирать для путешествий северные и арктические региона страны. За ...

24 тыс. свердловчан оформили запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия собственника

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. По итогам прошлого года 24 тыс. жителей Свердловской области оформили запрет на ...

В I полугодии число ипотечных сделок сократилось на 21%

УрБК, Москва, 17.08.2015. Число зарегистрированных ипотечных сделок в России в I полугодии 2015 года сократилось по ...

За 9 месяцев количество сделок с недвижимостью в России сократилось на 3%

УрБК, Москва, 28.10.2014. Количество сделок с недвижимостью в России упало за 9 месяцев 2014 года на 3% по сравнению с ...