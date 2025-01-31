УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 16:53

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%

УрБК, Москва, 08.08.2025. По состоянию на 14.53 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2894 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,6%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
