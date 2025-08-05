Официальный курс доллара США снизился до 79,38 руб., евро — до 92,66 руб.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 августа 2025 года. Курс доллара США снизился на 81 коп., до 79,38 руб., евро — на 34 коп., до 92,66 руб.