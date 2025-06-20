Эксперты предупредили о высокой вероятности рецессии российской экономики

УрБК, Москва, 07.08.2025. Эксперты предупредили о высокой вероятности ухода российской экономики в рецессию, несмотря ...

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в ходе ПМЭФ заявил, что экономика РФ ...

УрБК, Москва, 18.06.2025. Рост экономики РФ в апреле составил 0,5% относительно марта с учетом сезонного и календарного ...

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили о возможном ...

Аналитики предупредили о возможной стагфляции в России

В России с конца прошлого года снижается спрос на рабочие места

УрБК, Москва, 04.06.2019. На российском рынке труда сокращается совокупный спрос на рабочие места со стороны ...