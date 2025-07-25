Средняя предлагаемая зарплата в бьюти-индустрии РФ за год выросла на 15%

Материалы по теме

Средняя предлагаемая зарплата для металлургов в России достигла 93 тыс. рублей

УрБК, Москва, 25.07.2025. Медианная предлагаемая зарплата для металлургов в России в первом полугодии составила 92 тыс. ...

Средняя зарплата представителей творческих профессий в РФ достигла 75 тыс. рублей

УрБК, Москва, 16.07.2025. Средняя зарплата сотрудников креативной индустрии РФ в январе-июне 2025 года составила 75 ...

Средняя предлагаемая зарплата в сфере маркетплейсов в РФ выросла до 125 тыс. рублей

УрБК, Москва, 03.07.2025. Средняя предлагаемая зарплата в сегменте маркетплейсов весной текущего года выросла на 22% по ...

Авито: Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в I квартале составила 71 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2025. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в I квартале текущего года ...

В России вырос спрос на фитнес-тренеров, визажистов и барберов

УрБК, Москва, 07.05.2025. В России вырос спрос на работников бьюти-индустрии. Так, число открытых вакансий для тренеров ...