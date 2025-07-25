УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:05

Средняя предлагаемая зарплата в бьюти-индустрии РФ за год выросла на 15%

УрБК, Москва, 07.08.2025. Средняя предлагаемая зарплата в бьюти-индустрии России в январе-июне 2025 года составила 72 тыс. 392 руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 15%, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

Наиболее высокий рост зафиксирован у мастеров ногтевого сервиса. Предложения в этой сфере увеличились на 50% и достигли 130 тыс. 301 руб. в месяц.

Также уровень предлагаемого дохода вырос у барберов (+26%, до 133 тыс. 328 руб.), косметологов-эстетистов (+22%, до 84 тыс. 752 руб.), визажистов (+21%, до 81 тыс. 981 руб.) и массажистов (+19%, до 70 тыс. 428 руб.).

Эксперты отмечают, что фактический заработок в индустрии может отличаться от предложений в вакансиях. Доход специалистов формируется исходя из числа клиентов, процента услуг и бонусной системы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.07.2025 Средняя предлагаемая зарплата для металлургов в России достигла 93 тыс. рублей

УрБК, Москва, 25.07.2025. Медианная предлагаемая зарплата для металлургов в России в первом полугодии составила 92 тыс. ...

16.07.2025 Средняя зарплата представителей творческих профессий в РФ достигла 75 тыс. рублей

УрБК, Москва, 16.07.2025. Средняя зарплата сотрудников креативной индустрии РФ в январе-июне 2025 года составила 75 ...

03.07.2025 Средняя предлагаемая зарплата в сфере маркетплейсов в РФ выросла до 125 тыс. рублей

УрБК, Москва, 03.07.2025. Средняя предлагаемая зарплата в сегменте маркетплейсов весной текущего года выросла на 22% по ...

20.05.2025 Авито: Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в I квартале составила 71 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2025. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в I квартале текущего года ...

07.05.2025 В России вырос спрос на фитнес-тренеров, визажистов и барберов

УрБК, Москва, 07.05.2025. В России вырос спрос на работников бьюти-индустрии. Так, число открытых вакансий для тренеров ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (137)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18