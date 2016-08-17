Емкость рынка школьной формы в России оценили в 70 млрд рублей

Материалы по теме

В магазинах России выявлена некачественная школьная форма

УрБК, Москва, 17.08.2016. Роскачество выявило в магазинах РФ некачественную школьную форму. Об этом сообщает ...

В Екатеринбурге производители школьной формы нарушали права потребителей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2015. Центральным Екатеринбургским отделом управления Роспотребнадзора по Свердловской ...

Сроки введения единой школьной формы могут сдвинуть на год

Российские производители не успеют сшить единую школьную форму к сентябрю 2014 года, пишет газета «Коммерасантъ» со ...

Онищенко: «Сбылась мечта идиота о школьной форме»

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко признался, что давно мечтал о единых требованиях к школьной форме, при этом ...

Россияне поддерживают введение школьной формы

77% россиян поддержали введение школьной формы, сообщается на сайте ВЦИОМ по результатам социологического опроса. ...