Вчера, 16:41

Емкость рынка школьной формы в России оценили в 70 млрд рублей

УрБК, Москва, 06.08.2025. Емкость рынка школьной формы оценили примерно в 70 млрд руб. Об этом заявили в Роскачестве со ссылкой на данные профильных ассоциаций отрасли, пишет ТАСС.

По данным исследования, на постоянной основе приобретают школьную форму более 70% респондентов. В магазинах детской одежды делают покупки около 45%, на маркетплейсе — 35%, в специализированных магазинах — 15%. Отмечается, что отношение россиян к введению школьной формы — достаточно позитивное.

На текущий момент более 80% обучающихся детей и молодежи носят одежду, которая в том или ином виде называется школьной формой. Доля полностью отечественной формы составляет 30%. По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, рынок готов к внедрению новых ГОСТов, вступающих в силу с сентября нынешнего года и ужесточающих требования к свойствам такой формы.
