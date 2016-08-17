Емкость рынка школьной формы в России оценили в 70 млрд рублей

УрБК, Москва, 17.08.2016. Роскачество выявило в магазинах РФ некачественную школьную форму. Об этом сообщает ...26.08.2015 В Екатеринбурге производители школьной формы нарушали права потребителей
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2015. Центральным Екатеринбургским отделом управления Роспотребнадзора по Свердловской ...13.03.2014 Сроки введения единой школьной формы могут сдвинуть на год
Российские производители не успеют сшить единую школьную форму к сентябрю 2014 года, пишет газета «Коммерасантъ» со ...04.09.2013 Онищенко: «Сбылась мечта идиота о школьной форме»
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко признался, что давно мечтал о единых требованиях к школьной форме, при этом ...08.11.2012 Россияне поддерживают введение школьной формы
77% россиян поддержали введение школьной формы, сообщается на сайте ВЦИОМ по результатам социологического опроса. ...