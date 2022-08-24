Электроэнергия начинается под водой

Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» приступили к проведению обследований подводной части фундаментов на четырех опорах линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ «Верхнетагильская ГРЭС — Тагил» 1,2 цепь, расположенных в акватории Верхневыйского водохранилища. Высота анкерных опор на данной ЛЭП составляет 30,2 м. От стабильной работы энергообъекта зависит надежность выдачи мощности Верхнетагильской ГРЭС, электроснабжения Нижнего Тагила и Верхней Салды, а также крупных промышленных предприятий, в том числе ЕВРАЗ НТМК, АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».



Подводная диагностика позволит энергетикам произвести полное техническое обследование конструкций опор, находящихся на глубине. Также специалисты проведут визуальные и инструментальные замеры несущих конструкций опор, обследуют состояние надводной части фундаментов, проверят состояние металлоконструкций опор.







В летнее время при проведении осмотра ВЛ 220 кВ доступ к опорам возможен только с использованием лодок, так как они расположены на расстоянии от 200 м до 1,5 км от берега. Однако, по словам старшего мастера Нижнетагильского линейного участка Свердловского предприятия уральского филиала «Россети ФСК ЕЭС» Романа Гайнулина, с лодки можно увидеть только состояние надводной части фундамента — подводная часть, расположенная на глубине, остается необследованной.



«В зимнее время осмотр опор проводится в пешем порядке с выходом электромонтеров на лед для обследования состояния фундамента и металлоконструкции опор, но и в этом случае невозможно увидеть состояние фундамента под водой. При этом глубина залегания подошвы фундаментов опор в Верхневыйском пруду составляет 10-13 м. Поэтому для подводного обследования специалисты применяют подводный беспилотный аппарат — дрон», — рассказал Роман Гайнулин.







Старший мастер также подчеркнул, что на сегодняшний день это одно из самых эффективных в мире промышленных дистанционно управляемых устройств, предназначенных для работы под водой. Дрон оснащен светодиодными лампами и цифровой стабилизированной камерой. Максимальная глубина погружения составляет до 100 м с радиусом действия 200 м. На него может навешиваться оборудование — роботизированная двухчелюстная зажимная рука для захвата небольших предметов. Аппарат может производить фото- и видеосъемку подводной части фундамента, измерять параметры повреждений, а также проводить локальную очистку подводной поверхности для осуществления измерений, в том числе замеров глубины донной части фундамента, проверки размеров сечения и положения объектов. Данные с устройства в режиме онлайн передаются на планшетный компьютер для соответствующей оценки и обработки. Натурное обследование одной опоры занимает два-три дня, затем проводятся лабораторные исследования проб бетонных конструкций фундамента.



Заместитель главного инженера Свердловского предприятия уральского филиала «Россети ФСК ЕЭС» Виталий Леонов отметил, что с использованием подводного дрона планируется обследовать фундаменты опор на предмет опасности разрушения бетона и коррозии металла, ослабления болтовых соединений; выполнить поверочный расчет несущей способности фундамента; произвести проверку положения опор и их наклона с помощью наклономера, осуществить проверку коррозии металлоконструкций в переходной зоне «вода — воздух» и механических характеристик стали переносным твердомером.







«Проведение детального технического обследования конструкций опор необходимо, чтобы выявить дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкций. По завершении работ специалисты составят отчет с общим заключением о техническом состоянии фундаментов опор, что позволит принять решение о дальнейшей эксплуатации и необходимости проведения техобслуживания и ремонта обследованного участка ЛЭП», — рассказал Виталий Леонов.



Стоит особо отметить, что работы по обследованию конструкций опор проводятся без отключения энергообъекта. Кроме того, отпуск электроэнергии потребителям не меняется, поэтому жители Нижнего Тагила и расположенных вокруг города поселений не почувствуют каких-либо изменений в поставках электроэнергии.



Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала