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03.12.2021

На строительство трех мусоросортировочных комплексов на Урале выделят около 5,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. На строительство трех мусоросортировочных комплексов в Свердловской области планируется выделить около 5,5 млрд руб. Все три должны появиться на Среднем Урале до 2025 года.

«Общая стоимость реализации инвестиционных проектов по созданию указанных объектов по обращению с ТКО составляет порядка 5,5 млрд рублей», — цитирует ТАСС заместителя министра энергетики и ЖКХ региона Егора Свалова.

Он также напомнил, что данные объекты будут построены в Краснотурьинске, Красноуфимске и Нижнем Тагиле. Первые два будут спроектированы и построены за счет средств инвесторов, тагильский — за деньги из местного бюджета в рамках концессии с администрацией города.

Е. Свалов отметил, что, согласно нацпроекту «Экология», доля твердых коммунальных отходов, поступающих на обработку, к 2030 году должна составить 100%. Для исполнения этих целей Среднему Уралу нужны 12 мусоросортировочных комплексов мощностью минимум 1,4 млн т в год. Построить и ввести их в эксплуатацию планируется до 2026 года.

Замминистра напомнил, что в 2020 году в Алапаевске заработал комплекс мощностью 32 тыс. т в год. До 2023 года запланирована реконструкция комплекса в Первоуральске. Еще один объект мощностью 700 тыс. т в год будет спроектирован и построен в Екатеринбурге до 2026 года. Концессионер уже выбран, теперь идет поиск земельного участка. В планах построить или реконструировать объекты по обращению с ТКО в Камышлове, Лесном, Сухом Логе, Новоуральске, Ирбите и Каменске-Уральском.

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