Комиссия думы Екатеринбурга одобрила проект бюджета города на 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Постоянная комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы одобрила проект бюджета города на 2022 год, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Предполагается, что доходы бюджета уральской столицы в будущем году составят 56 млрд 408 млн руб., расходы — 58 млрд руб., возможный дефицит бюджета — 1,6 млрд руб.
Планируется, что 63% от запланированных расходов направят на развитие социальной сферы. Также значительная часть средств пойдет на подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга и на строительство инфраструктуры для проведения Всемирной летней универсиады, в том числе на реконструкцию стадиона «Калининец».
«Здесь появятся новые вместительные трибуны более чем на 10 тыс. зрителей, видеонаблюдение, автоматизированная система контроля доступа внутри периметра безопасности, разминочное поле для длинных метаний и другие объекты», — заявил заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков.
Отметим, что члены комиссии после изучения документа внесли проект бюджета на 2022 год в повестку очередного заседания Екатеринбургской гордумы, которое состоится 7 декабря 2021 года.
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