«Атомстройкомплекс» привлек к своей работе корпоративного врача-терапевта

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» открыла в своем главном офисе на Белинского, 39 кабинет врача общей практики, к которому смогут обращаться сотрудники организации.
Как сообщили в пресс-службе компании, корпоративный врач-терапевт ведет прием каждый день по будням. К нему можно обращаться как за неотложной помощью, так и за консультацией. В кабинете доктора предусмотрено все необходимое для работы оборудование и расходные материалы, включая запас медикаментов и экспресс-ПЦР-тесты для определения COVID-19.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
«Рада стать частью коллектива такой большой строительной компании. У меня 40-летний практический опыт работы в медицинских учреждениях Екатеринбурга. С начала 90-х, еще будучи в составе первой областной клинической больницы, я погрузилась в тему формирования системы комфортного обслуживания пациентов. Это стало важной частью моей профессии и карьеры. Считаю инвестиции в здоровье, профилактику заболеваний — очень человечным и стратегически верным проявлением заботы руководства о своем коллективе», — отметила корпоративный доктор компании «Атомстройкомплекс» Наталья Корчагина.
Кроме того, в расписании корпоративного доктора также предусмотрены выездные дни приема на многочисленных производственных площадках компании «Атомстройкомплекс». Врач настоятельно рекомендует сейчас особенно уделять внимание и время здоровому образу жизни. В компании же традиционно создают условия для этого, с учетом защитных мер в условиях пандемии коронавируса: организуют занятия спортом, проводят мероприятия в поддержку всероссийского движения ГТО, разнообразные активные и познавательные семейные выходные.
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» прослушали лекцию известного врача Александра ...08.09.2020 «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Компания «Атомстройкомплекс» установит памятный знак возле дома поэта Бориса Рыжего в ...01.09.2020 В Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому комплексу NOVA Park
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2020. С 20 сентября в Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому ...06.07.2020 Инженер по проектно-сметной работе корпорации «Атомстройкомплекс» вышла в финал конкурса «Миссис Стройкомплекс-2020»
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. Инженер по проектно-сметной работе строительной корпорации «Атомстройкомплекс» Мария ...27.08.2012 ЗАО «Атомстройкомплекс» проиграло в суде иск за право на наименование
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2012. ЗАО «Атомстройкомплекс» проиграло в суде иск за право на наименование одноименной ...