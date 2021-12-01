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01.12.2021

«Атомстройкомплекс» привлек к своей работе корпоративного врача-терапевта

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» открыла в своем главном офисе на Белинского, 39 кабинет врача общей практики, к которому смогут обращаться сотрудники организации.

Как сообщили в пресс-службе компании, корпоративный врач-терапевт ведет прием каждый день по будням. К нему можно обращаться как за неотложной помощью, так и за консультацией. В кабинете доктора предусмотрено все необходимое для работы оборудование и расходные материалы, включая запас медикаментов и экспресс-ПЦР-тесты для определения COVID-19.

«Атомстройкомплекс» привлек к своей работе корпоративного врача-терапевта
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Рада стать частью коллектива такой большой строительной компании. У меня 40-летний практический опыт работы в медицинских учреждениях Екатеринбурга. С начала 90-х, еще будучи в составе первой областной клинической больницы, я погрузилась в тему формирования системы комфортного обслуживания пациентов. Это стало важной частью моей профессии и карьеры. Считаю инвестиции в здоровье, профилактику заболеваний — очень человечным и стратегически верным проявлением заботы руководства о своем коллективе», — отметила корпоративный доктор компании «Атомстройкомплекс» Наталья Корчагина.

Кроме того, в расписании корпоративного доктора также предусмотрены выездные дни приема на многочисленных производственных площадках компании «Атомстройкомплекс». Врач настоятельно рекомендует сейчас особенно уделять внимание и время здоровому образу жизни. В компании же традиционно создают условия для этого, с учетом защитных мер в условиях пандемии коронавируса: организуют занятия спортом, проводят мероприятия в поддержку всероссийского движения ГТО, разнообразные активные и познавательные семейные выходные.

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