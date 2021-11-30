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30.11.2021

На обогатительной фабрике «Кузнецкая» введено в эксплуатацию новое оборудование по сортировке угля

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. На центральной обогатительной фабрике «Кузнецкая» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) заработал новый вибрационный грохот.

С помощью такого оборудования на фабрике сортируют поступающий из шахт уголь. Крупные куски угля поступают в дробилку, мелкие и средние отправляются на обогащение, информирует управление по связям с общественностью Распадской угольной компании.

На обогатительной фабрике «Кузнецкая» введено в эксплуатацию новое оборудование по сортировке угля
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

За час грохот может обработать до 1,6 тыс. т угля. С введением в эксплуатацию нового агрегата количество рабочих узлов, которые нуждаются в периодических ремонтах, сократилось вдвое по сравнению с прежним оборудованием. Это позволит фабрике сократить время простоев по техническим причинам и увеличить производительность.

Рядовой уголь на ЦОФ «Кузнецкая» доставляют по железной дороге с шахт «Усковская», «Есаульская», «Ерунаковская-VIII», «Осинниковская» и «Распадская». Основная продукция — угольный концентрат марок Ж, ГЖ, а также их смеси. Проектная мощность фабрики — 6,5 млн т в год.

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