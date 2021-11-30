На обогатительной фабрике «Кузнецкая» введено в эксплуатацию новое оборудование по сортировке угля

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. На центральной обогатительной фабрике «Кузнецкая» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) заработал новый вибрационный грохот.
С помощью такого оборудования на фабрике сортируют поступающий из шахт уголь. Крупные куски угля поступают в дробилку, мелкие и средние отправляются на обогащение, информирует управление по связям с общественностью Распадской угольной компании.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
За час грохот может обработать до 1,6 тыс. т угля. С введением в эксплуатацию нового агрегата количество рабочих узлов, которые нуждаются в периодических ремонтах, сократилось вдвое по сравнению с прежним оборудованием. Это позволит фабрике сократить время простоев по техническим причинам и увеличить производительность.
Рядовой уголь на ЦОФ «Кузнецкая» доставляют по железной дороге с шахт «Усковская», «Есаульская», «Ерунаковская-VIII», «Осинниковская» и «Распадская». Основная продукция — угольный концентрат марок Ж, ГЖ, а также их смеси. Проектная мощность фабрики — 6,5 млн т в год.
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. На обогатительной фабрике «Распадская» Распадской угольной компании (РУК, управляет ...28.01.2021 Два предприятия Распадской угольной компании установили вендинговые аппараты по выдаче СИЗ
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Два предприятия Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) ...26.10.2020 Горняки шахт «Есаульская» и «Алардинская» ЕВРАЗа с июня этого года добыли 3 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Горняки шахты «Есаульская» и очистной коллектив шахты «Алардинская» Распадской угольной ...18.12.2019 На обогатительной фабрике «Кузнецкая» ЕВРАЗа запустили комплекс для обезвоживания концентрата
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. На Центральной обогатительной фабрике «Кузнецкая» (входит в Распадскую угольную ...04.09.2019 ЕВРАЗ ввел в эксплуатацию новую лаву на шахте «Усковская»
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. На шахте «Усковская» ввели в эксплуатацию выемочный участок лавы 50-22 с запасами 1 млн ...