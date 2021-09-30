Компанию «Айди Коллект» оштрафовали на 150 тыс. рублей за звонки екатеринбуржцу с требованиями о погашении долга

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Екатеринбурге ООО «Айди Коллект» по решению суда оштрафовали на 150 тыс. руб. за навязчивые звонки местному жителю с требованием отдать долг по микрокредиту, который он не брал.
Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области, мужчине на его мобильный телефон поступали звонки с угрозами и требованием о погашении задолженности от неизвестных людей. От него требовали отдать долг по микрозайму на сумму 11 тыс. руб. Вскоре из-за процентов, пени и штрафов долг увеличился до 21 тыс. руб.
В ходе расследования судебные приставы выяснили, что мужчине звонили с номеров ООО «Айди Коллект». Оказалось, что процедуру взыскания компания проводила по договору с ООО МФК «Мани Мен». Также представители ведомства установили, что екатеринбуржец не оформлял договор микрозайма, заявку в микрокредитную организацию не подавал и не имеет других финансовых обязательств.
Отмечается, что сотрудники компании «Айди Коллект» звонили «должнику» слишком часто и в недопустимое по закону время.
В результате Арбитражный суд Свердловской области привлек компанию к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ и назначил ей штраф в размере 150 тыс. руб.
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