УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:27

В Свердловской области зафиксирован скачок цен на огурцы и помидоры

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. С 20 по 27 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на огурцы (на 19,64%, до 81,46 руб. за кг) и помидоры (на 13,14%, до 96,07 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За неделю, согласно статистике, также выросли цены на сосиски, сардельки (на 3,88%, до 474,39 руб. за кг), белокочанную капусту (на 2,72%, до 36,57 руб. за кг), полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,3%, до 589,6 руб. за кг), куриные яйца (на 2,04%, до 68,52 руб. за десяток), чай черный байховый (на 1,93%, до 948,94 руб. за кг), охлажденных и мороженных кур (на 1,91%, до 174,83 руб. за кг).

Больше всего подешевели яблоки (на 4,45%, до 104,96 руб. за кг), глазированные шоколадом конфеты (на 3,15%, до 369,18 руб. за кг) и репчатый лук (на 2,64%, до 32,43 руб. за кг).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.09.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали яблоки

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. С 13 по 20 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

12.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания

Со 2 по 9 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на консервы для детского питания. ...

12.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2021. Со 2 по 9 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

02.04.2021 На Среднем Урале цены на капусту за неделю выросли на 2,92%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. С 22 по 29 марта 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на ...

05.02.2021 На Среднем Урале вторую неделю подряд растут цены на огурцы

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. С 25 января по 1 февраля 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18