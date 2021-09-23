В Свердловской области зафиксирован скачок цен на огурцы и помидоры

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. С 20 по 27 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на огурцы (на 19,64%, до 81,46 руб. за кг) и помидоры (на 13,14%, до 96,07 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За неделю, согласно статистике, также выросли цены на сосиски, сардельки (на 3,88%, до 474,39 руб. за кг), белокочанную капусту (на 2,72%, до 36,57 руб. за кг), полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,3%, до 589,6 руб. за кг), куриные яйца (на 2,04%, до 68,52 руб. за десяток), чай черный байховый (на 1,93%, до 948,94 руб. за кг), охлажденных и мороженных кур (на 1,91%, до 174,83 руб. за кг).



Больше всего подешевели яблоки (на 4,45%, до 104,96 руб. за кг), глазированные шоколадом конфеты (на 3,15%, до 369,18 руб. за кг) и репчатый лук (на 2,64%, до 32,43 руб. за кг).