ЕВРАЗ дополнительно направит на развитие Качканара 750 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. ЕВРАЗ, правительство Свердловской области и администрация Качканарского городского округа подписали соглашение о предоставлении 753,5 млн руб. отчислений холдинга на реализацию социальных и инфраструктурных проектов.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, соглашения о социально-экономическом сотрудничестве подписали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский и глава Качканара Андрей Ярославцев.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Трехстороннее соглашение предполагает поддержку проектов по ремонту, укреплению и развитию центральной городской больницы Качканара и создание на ее базе центра ранней диагностики заболеваний с компьютерным томографом, а также строительство ледового дворца спорта и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры города.



«ЕВРАЗ все делает для того, чтобы наши люди не только работали в безопасных условиях, но и жили в городах с максимально комфортной и удобной средой. Я рад, что с помощью наших соглашений получается это сделать. Традиционно соглашения направлены на развитие спорта. Очень важно, что будем развивать объект здравоохранения, этого проекта очень ждет город», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



«Качканар — один из самых динамично-развивающихся городов Свердловской области. Во многом это происходит благодаря тому, что ЕВРАЗ подставляет свое плечо. Мы очень рассчитываем на то, что другие города и предприятия Свердловской области будут ориентироваться на ЕВРАЗ, потому что все это делается для улучшения условий жизни свердловчан. Именно такую задачу ставит наш губернатор Евгений Куйвашев», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.



В рамках двухстороннего соглашения между городом и ЕВРАЗом компания направит средства на строительство ледовых городков в Качканаре и поселке Валериановск, повышение надежности и эффективности коммунальной инфраструктуры, разработку документации на реконструкцию и ремонты объектов социальной инфраструктуры и общественных территорий, а также благоустройство парковых зон и дворовых территорий, ремонта образовательных и социально важных объектов, развитие инфраструктуры подготовки и проведение празднования 65-летия Качканара.



«Благодаря сотрудничеству с ЕВРАЗом мы реализуем очень важный проект — создадим в нашей больнице центр ранней диагностики заболеваний. Долго ждут в городе и появления Ледового дворца спорта. Я уверен, что новое соглашение поспособствует очередному этапу развития города. Впереди у нас 65-летие», — добавил глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.



Как уточняет региональный центр корпоративных отношений «Урал», в рамках ранее заключенных соглашений между холдингом ЕВРАЗ, правительством Свердловской области и администрацией города, в Качканаре открыт физкультурно-спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена «Олимп», Дворец единоборств «Атлант», лыжероллерная трасса. Начат проект по созданию на базе Качканарского горно-промышленного колледжа современного Центра профессиональных компетенций, в котором будут оборудованы мастерские и лаборатории для обучения по методике WorldSkills.