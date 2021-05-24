НТМК завоевал золото корпоративного чемпионата ЕВРАЗа по методике WorldSkills

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Команда ЕВРАЗ НТМК завоевала две золотые медали в компетенции «Инженерное проектирование» в корпоративном чемпионате профессионального мастерства по международной методике WorldSkills.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, также на счету команды комбината 1 серебряная и 4 бронзовые награды.







Для участия в корпоративных соревнованиях в компетенции «Инженерное проектирование» на предприятии были сформированы две команды из числа инженеров проектно-конструкторского института ЕВРАЗ НТМК «Ником-проект».



Золотые медали в этой компетенции завоевали Михаил Дегтярев, Марина Николаева, Дарья Погудина, Святослав Приземин, Екатерина Уфилькина, Данил Шевцов, электромонтер конвертерного цеха Олег Ожогин, инженер-конструктор цеха водоснабжения Никита Бахтин.









Серебряную медаль в компетенции «Мехатроника» комбинату принесли электромонтеры дирекции по информационным технологиям ЕВРАЗ НТМК Данил Воронин и Дмитрий Лобачев.



Бронзовые медали в компетенции «Промышленная автоматика» у электромонтера цеха по ремонту металлургического электрооборудования Сергея Ротаря, в компетенции «Электромонтаж» — у электромонтера Владимира Попова, в компетенции «Химический анализ» у лаборанта химического анализа Наили Асхаровой, в компетенции «Сварочные технологии» у электрогазосварщика доменного цеха Александра Ложкова.







Также в соревнованиях профессионального мастерства приняли участие студенты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.

Команда этого учебного заведения стала победителем в компетенциях «Электромонтаж» и «Сварочные технологии». Золотые медали завоевали: Даниил Асташев, компетенция «Электромонтаж», эксперт Иван Попов; Константин Гузе, компетенция «Сварочные технологии», эксперт Дмитрий Шатунов.







V корпоративный чемпионат профессионального мастерства по международной методике WorldSkills в этом году прошел в Новокузнецке в период с 17 по 21 мая.



В соревнованиях приняли участие специалисты и эксперты из Новокузнецка, Нижнего Тагила, Качканара и Тулы.



Лучшие представители рабочих специальностей из шести крупных промышленных предприятий ЕВРАЗа показали свое профессиональное мастерство в 13 компетенциях. Также в соревнованиях по методике WorldSkills поучаствовали школьники и студенты из городов присутствия предприятий холдинга.



Как уточняет региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, победители и призеры корпоративного чемпионата составят сборную команду ЕВРАЗа и представят компанию на национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологических отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет в октябре 2021 года в Екатеринбурге.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа