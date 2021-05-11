В Свердловской области зарегистрировано более 900 случаев внебольничных пневмоний

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. В Свердловской области с 17 по 23 мая зарегистрировано 906 случаев внебольничных пневмоний, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



Хуже всего ситуация в Красноуральске, Нижней Салде, Верхней Туре, Асбесте, Староуткинске, Волчанске, Белоярском, Алапаевском районе, Кировградском и Горноуральском городских округах. На этих территориях заболеваемость внебольничными пневмониями выше среднеобластного уровня в 1,5 раза и более.



В Екатеринбурге с 17 по 23 мая было зарегистрировано 316 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 10%.