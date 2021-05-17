ЕВРАЗ наградил победителей корпоративного чемпионата по методике WorldSkills

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. На ЕВРАЗ ЗСМК подвели итоги V корпоративного чемпионата профессионального мастерства по международной методике WorldSkills.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, в этом году в 12 из 13-ти компетенций победу одержала команда ЕВРАЗ ЗСМК. Также две команды ЕВРАЗ НТМК разделили первое место в компетенции «Инженерное проектирование» соревнований.
Всего в чемпионате приняли участие 88 специалистов и экспертов из шести крупных промышленных предприятий ЕВРАЗа, расположенных в Новокузнецке, Нижнем Тагиле, Качканаре и Туле. На соревнованиях профессиональное мастерство продемонстрировали одни из лучших представителей рабочих специальностей предприятий холдинга.
Также накануне в соревнованиях по методике WorldSkills поучаствовали школьники и студенты из Новокузнецка, Междуреченска, Нижнего Тагила. Заслуженные награды все победители получили в один день.
«На соревнованиях мы собрали отличную команду молодых ребят-профессионалов. Они хорошо разбираются в своих компетенциях и знают подход к современному оборудованию. Участники доказали, что рабочие специальности могут быть интересными, современными, востребованными и творческими. Символично, что чемпионат открыли самые молодые участники: школьники и студенты. Их активное вовлечение в профессиональное развитие для нас очень важно. Они — наши будущие сотрудники. Замечательно, что их высокие компетенции и достижения мы видим уже сейчас», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Алексей Солдатенков.
Чемпионами среди студентов в дисциплинах «Мобильная робототехника» и «Лабораторный химический анализ» стали представители Сибирского государственного индустриального университета. Золотые медали в «Мехатронике» и «Аддитивном производстве» завоевали учащиеся Кузнецкого индустриального техникума. А победа в компетенциях «Электромонтаж» и «Сварочные технологии» досталась участникам из Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.
Среди школьников в возрасте 14+ золото также взяли в «Мехатронике» и «Мобильной робототехнике» воспитанники «Меридиана». А чемпионами в компетенции «Электромонтаж» признаны учащиеся центра детского творчества города Междуреченск.
В категории 12+ две победы одержала команда центра детско-юношеского технического творчества «Меридиан», разделив одну из них с воспитанниками детско-юношеского центра «Орион».
Победители корпоративного чемпионата составят сборную команду ЕВРАЗа и представят компанию на национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологических отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Эти всероссийские соревнования состоятся в октябре в Екатеринбурге, уточняет региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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