«Солнечный»: идеология платной парковки

Застройщик микрорайона «Солнечный» компания «Форум-Групп» не оставляет планов по переформатированию сознания жителей бюджетных новостроек на окраине Екатеринбурга. На протяжении последнего полугода девелопер демонстрирует все новые шаги, призванные стимулировать население «Солнечного» отказаться от бесплатной парковки в пользу платного паркинга. Если на первом этапе в дело шли административные меры, то со временем подключилась и работа на идеологическом фронте.



Отметим, что «Солнечный» — быстрорастущий жилой квартал на Юге Екатеринбурга. Сейчас в нем проживает порядка 30 тыс. человек. При этом микрорайон относится к типично «спальным» — рабочих мест в нем практически нет, все жители работают за пределами «Солнечного». Чтобы добраться до центра города, нужно преодолеть более 7 километров по прямой или 9 — по дорогам. Все это делает автомобиль неотъемлемым атрибутом проживания в районе: без него выбраться на работу или в места проведения досуга как минимум непросто. Учитывая, что торговую и развлекательную инфраструктуру района сложно назвать отвечающей всем потребностям жителей, комфортный шопинг так же подразумевает автомобиль.



Неудивительно, что проблема парковок стала для «Солнечного» одной из самых насущных. Тысячи автомобилистов оставляют свои машины во дворах и на улицах, основные магистрали микрорайона заставлены машинами, иногда даже в два ряда. Вечером поиск места для парковки может занимать до часа, часто жителям приходится оставлять автомобиль в километре и более от дома. То, что количество мест на бесплатных площадках для паркинга не соответствует числу легковых транспортных средств, абсолютно очевидно.



Девелопер предложил жителям свое решение — систему платных паркингов. Однако, пока они не пользуются у населения особым спросом. И это вполне понятно. «Солнечный» — бюджетный микрорайон, и его удаленность от центра компенсируется, в первую очередь, относительно невысокими ценами на жилье при вполне конкурентном качестве строительства и удобной внутренней инфраструктуре. Но именно цена квадратного метра является одним из основных факторов при выборе квартиры именно здесь. Причем значительная часть квартир приобретено в ипотеку.



Граждане, купившие небольшую квартиру за заемные средства и на последние деньги сделавшие ремонт, вряд ли с энтузиазмом отнесутся к идее приобрести еще и парковочное место за сумму, сопоставимую с первоначальным взносом за квартиру.



Именно поэтому девелопер «Солнечного» с начала года предпринимает целый комплекс разнообразных мер, призванных стимулировать жильцов расстаться с несколькими сотнями тысяч рублей на приобретение места в паркинге.



Первым шагом был административный. В феврале «по просьбе жителей» была запрещена парковка на основной транспортной артерии района — улице Чемпионов. Вдоль проезжей части были установлены знаки «парковка запрещена» и «работает эвакуатор».



Мера эффекта ожидаемо не принесла. Жители продолжили парковаться на улице, теперь — под запрещающими знаками. Не повлияли на сознательность граждан и несколько автомобилей представительского класса, неделями стоявшие на улице со снятыми колесами. Сложно сказать, были ли они частью рекламной кампании по продвижению платных паркингов, но выглядели именно таким образом.



На следующей стадии стимулирования стало обсуждение программы по изменению схемы движения внутри микрорайона. По словам жителей, они опасаются, что девелопер просто перекроет въезд автотранспорта во дворы, уменьшив количество бесплатных парковочных мест.



Как объяснили журналистам в «Форум-групп», компания действительно планирует изменить схему проезда, конечно же — в интересах жителей, чтобы защитить от автотранспорта школьников по дороге к образовательному кластеру — школе № 215, детскому саду «Солнечный луч», ледовой арене «Авто» и спортивному стадиону. Приведет ли эта мера к росту продаж в паркингах, пока не понятно.



Но, кроме административных и запретительных мер в арсенале девелопера есть и позитивно-разъяснительные. Во всяком случае, по иному очень сложно объяснить появление на канале известного блогера и «урбаниста» Ильи Варламова 40-минутного ролика, посвященного Екатеринбургу, в котором примерно треть хронометража посвящена «Солнечному». Причем если в основном столицу Среднего Урала блогер ругает, то новому кварталу, расположенному далеко от центра города, буквально поет дифирамбы.



Можно, конечно, предположить, что, устав гулять по неустроенному центру, блогер неведомым образом преодолел 7 километров плотной городской застройки, которым не уделил ни минуты времени в своем ролике, и совершенно случайно оказался в «Солнечном». И микрорайон так покорил Варламова (тем более, что в здесь действительно есть на что поглядеть, с архитектурной и планировочной точки зрения в нем применено много интересных решений), что он решил именно ему посвятить значительную часть своего ролика о Екатеринбурге. Впрочем, можно предположить, что этот интерес имел и другие причины.



Это тем более вероятно, что значительную часть своего рассказа про «Солнечный» Варламов посвятил ужасам бесплатной парковки. По словам блогера, именно возможность оставить свой автомобиль возле дома, не заплатив за это деньги, наносит непоправимый ущерб микрорайону. Введение платы заставило бы людей более ответственно относиться к территории, где они проживают, и покупать места в паркингах. Не исключено, что именно эта фраза — ключевая для всего ролика про Екатеринбург. Как говорится, «ради нее все и писалось».



Впрочем, подействует ли агитация Ильи Варламова на жителей «Солнечного» или станет идеологическим обоснованием наступления девелопера на бесплатную парковку в районе, покажет время.



УрБК будет следить за развитием событий.