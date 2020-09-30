В России могут внести поправки в ПДД для регулирования езды на электросамокатах

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Параметры передвижения на электросамокатах в России могут внести в правила дорожного движения (ПДД). О том, что такие поправки нужны, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во время выступления на заседании Законодательного собрания Свердловской области.
По словам областного парламентария Егора Шаламовских, граждан очень беспокоят мчащиеся по тротуарам со скоростью 25 км в час, создавая опасные ситуации, водители электросамокатов, которые при падении с таких транспортных средств травмируются сами.
«Я думаю, что, конечно, какие-то правила должны быть, в том числе поправки не в закон, а в правила дорожного движения. Согласен, что каски должны быть, что скорость должна регулироваться. Здесь мне кажется, правила дорожного движения и стандарты по выпуску такого транспорта должны меняться», — сказал П. Крашенниников.
Ранее внести изменения в ПДД, в части пользования новыми транспортными средствами (электросамокатами, сегвеями, гироскутерами, велосипедами, оборудованными двигателем) предложили в комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Общественной палаты РФ.
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