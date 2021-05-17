Только 10% населения Свердловской области вакцинировано от COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. В Свердловской области двумя компонентами вакцины от COVID-19 привиты порядка 450 тыс. жителей, одним компонентом — порядка 300 тыс. жителей, что составляет примерно 10% населения региона. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила ректор Уральского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН Ольга Ковтун.



По ее словам, учитывая число свердловчан, уже переболевших COVID-19, уровень иммунной прослойки населения может составлять более 30%. Тем не менее для того, чтобы справиться с инфекцией и прогнозировать отсутствие третьей волны, наличие антител к коронавирусной инфекции необходимо у 60-70% населения.



«Я думаю, что поскольку в городе и области развернуто 82 кабинета иммунопрофилактики, в торговых центрах проходит иммунизация, работает около десятка мобильных пунктов вакцинации, теперь все зависит от людей, нужно, чтобы они пришли и вакцинировались. Если вакцинация пойдет нарастающими темпами, то я думаю, что к осени мы должны достичь показателя в 60% процентов, потому что в противном случае очень сложно прогнозировать развитие зимнего периода, там будут другие респираторные инфекции, к тому времени фон должен быть сформирован», — сообщила О. Ковтун.



Как прозвучало на пресс-конференции, на Среднем Урале фиксируется снижение числа случаев летальных исходов из-за COVID-19 и случаев тяжелого течения заболевания, большая часть заболевших переносит заболевание с симптомами острых респираторных инфекций.



Но остается высоким число пневмоний среди лиц старшего возраста. Поэтому в первую очередь вакцинация необходима жителям, находящимся в группе повышенного риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, уточнила О. Ковтун.