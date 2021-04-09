Пассажиропоток «Уральских авиалиний» приближается к докризисному уровню

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. В апреле этого года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 617 тыс. 895 пассажиров, что составляет 89% от показателя 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



В том числе внутренними линиями (ВВЛ) воспользовались 449 тыс. 130 пассажиров, международными (МВЛ) — 64 тыс. 985, по СНГ — 103 тыс. 780. Было выполнено 4 тыс. 693 рейса (96% к 2019 году): 3 тыс. 180 рейсов внутри страны, 552 международных рейса и 951 рейс в страны ближнего зарубежья (СНГ).



С начала этого года «Уральские авиалинии» перевезли 2 млн 024 тыс. 622 пассажира, что составляет 82% от показателя 2019 года. В том числе на ВВЛ — 1 млн 513 тыс. 716 пассажиров, на МВЛ — 187 тыс. 922 пассажира и 322 тыс. 984 пассажира по СНГ.



За четыре месяца 2021 года авиакомпания выполнила 15 тыс. 480 рейсов, что составляет 87% от показателя 2019 года, в том числе 10 тыс. 909 по ВВЛ, 1 тыс. 638 по МВЛ и 2 тыс. 865 по СНГ. Всего пассажирооборот составил 4 млн 360 тыс. 511 пасс.киллометров.