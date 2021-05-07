В Свердловской области выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 мая 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 87 тыс. 492 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 11 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 232. За сутки из больниц выписано 102 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 81 тыс. 300 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 380 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 913 тыс. 439 человек. За сутки зарегистрировано 392 летальных случая (всего 114 тыс. 723), выздоровело 9 тыс. 349 человек (всего 4 млн 527 тыс. 878).