Реальный эффективный курс рубля к долл. США в апреле снизился на 2,2%

УрБК, Москва, 13.05.2021. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле текущего года снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в материалах Банка России.



По отношению к долл. США показатель за месяц сократился на 2,2%, к евро — на 2,3%.



Реальный эффективный курс рубля к американской валюте в январе-апреле снизился на 1,9%, а к единой европейской вырос на 0,2%.