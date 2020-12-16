Реальный эффективный курс рубля к долл. США в апреле снизился на 2,2%

УрБК, Москва, 13.05.2021. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле текущего года снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в материалах Банка России.
По отношению к долл. США показатель за месяц сократился на 2,2%, к евро — на 2,3%.
Реальный эффективный курс рубля к американской валюте в январе-апреле снизился на 1,9%, а к единой европейской вырос на 0,2%.
УрБК, Москва, 16.12.2020. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) ...10.11.2020 Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 17,1%
УрБК, Москва, 10.11.2020. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) ...10.12.2018 За 11 месяцев 2018 года реальный эффективный курс рубля снизился на 6,5%
УрБК, Москва, 10.12.2018. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), ...08.12.2017 Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,8%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в ноябре снизился на 1,8% ...08.12.2017 Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,8%
УрБК, Москва, 08.12.2017. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) ...