Индекс кредитного здоровья в УрФО в I квартале вырос на 2 пункта

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В I квартале 2021 года Индекс кредитного здоровья (FICO Credit Health Index) в Уральском федеральном округе (УрФО) составил 97 пунктов, что на 2 пункта больше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Помимо УрФО, на 2 пункта этот показатель за указанный период вырос в Центральном, Дальневосточном, Северо-Кавказском, Северо-Западном, а также Южном ФО.



Лидерами рейтинга по величине Индекса стали Центральный (103 пункта), Приволжский (100 пунктов) и Северо-Западный ФО (100 пунктов).



В целом по стране в I квартале 2021 года этот показатель вырос на 1 пункт, достигнув 98 пунктов.



По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, последний раз ухудшение кредитного здоровья российских заемщиков, в том числе рост доли тех из них, кто испытывает сложности с обслуживанием долга (bad rate), отмечался год назад — в I квартале 2020 года. При этом значительный рост Индекса кредитного здоровья был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» долгов. Как считает А. Викулин, если бы она не была проведена, этот показатель вряд ли смог бы укрепиться так серьезно.