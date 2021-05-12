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12.05.2021

В Свердловской области выявлено 92 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 12 мая 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 87 тыс. 397 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 221. За сутки из больниц выписано 99 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 81 тыс. 198 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 217 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 905 тыс. 059 человек. За сутки зарегистрировано 355 летальных случаев (всего 114 тыс. 331), выздоровело 8 тыс. 614 человек (всего 4 млн 518 тыс. 529).

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