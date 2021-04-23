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Вчера, 15:51

ММК запускает дроны

ММК запускает дроныНа территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в рамках нового инновационного проекта будут запущены беспилотные грузоперевозки. Компания стала одним из первых предприятий в России, которое применяет новые технологии для этих целей. Использование дронов в производственных процессах позволит снизить предприятию риски и затраты на перевозки.

Проект беспилотных грузоперевозок на территории ПАО «ММК» запускается в рамках соглашения, которое предприятие заключило с транспортной компанией Traft и компанией «Эвокарго». Согласно этой договоренности, в мае-июне 2021 года аппараты EVO-1 будут работать на предприятии в тестовом режиме.

Ранее в марте этого года были проведены испытания беспилотных грузовиков EVO-1 на территории испытательного центра в Москве. Флот из трех беспилотных грузовиков EVO-1 совершил проезд в автономном режиме с заданной скоростью, самостоятельно отслеживая дорожные знаки и разметку. Испытания дронов были признаны успешными.

Каких-либо недочетов во время испытания беспилотника выявлено не было, все участники тестового запуска были удовлетворены результатами и выразили уверенность в успешном дальнейшем сотрудничестве.

«Участники проекта провели круглый стол, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с организацией постоянного передвижения беспилотных грузовиков по территории ПАО «ММК». Так, необходимым условием успешной реализации проекта является подготовка территории, по которой будет осуществляться движение беспилотников — дорожная разметка, знаки, специально оборудованные железнодорожные переезды, что гарантирует успешное внедрение беспилотных систем на территории комбината», — говорится в сообщении.

До основного запуска сторонам предстоит решить некоторые организационные вопросы и прийти к окончательным договоренностям по проекту. По результатам опытно-промышленной эксплуатации будет принято решение о дальнейшем использовании беспилотных перевозок в обществах Группы ММК.

Генеральный директор компании Traft Артур Мурадян заявил: «Данный проект был бы невозможен без внедрения передовых технологий «Эвокарго». Мы со своей стороны доработали клиентский сервис Трафт.онлайн, что позволило интегрировать его с системой получения заказа беспилотным грузовиком. Такие решения вскоре станут новым стандартом в логистике».

При этом в планах у компании Traft — полная замена управляемых человеком автомобилей беспилотниками. Перевозки будут осуществляться с помощью клиентского сервиса Traft.onlinе, позволяющего управлять системой и отслеживать трекинг передвижения грузовых автомобилей по GPS/ГЛОНАСС через личный кабинет каждого пользователя. Подобные инновационные решения являются большим шагом в будущее, где предпочтение логистов будет отдаваться экологичным и безопасным беспилотным системам, позволяющим полностью исключить человеческий фактор.

Генеральный директор «Эвокарго» Андрей Большаков выразил уверенность в том, что «такие проекты, как на ММК, приближают будущее, в котором беспилотные перевозки станут превалирующим способом транспортировки грузов». По его словам, «ММК и Traft в этом проекте выступают в качестве визионеров, которые способствуют технологическому прогрессу всей отрасли, показывая пример того, как передовые инновации могут приносить пользу бизнесу. Вскоре этому примеру последуют и другие компании».

Следует отметить, что внедрение беспилотных грузовиков в логистические процессы является частью долгосрочной стратегии развития ПАО «ММК» по цифровой трансформации производства. Беспилотные грузовики — важный компонент эффективных логистических процессов. Использование беспилотников позволит ММК снизить риски и затраты на перевозки, сделает их более безопасными и, что очень значимо, экологичными, поскольку автомобили работают на электрической тяге.

Следует отметить, что реализация инновационных и экологических проектов входит в число приоритетных задач предприятия. В частности, с января 2021 года на ММК внедрен «Навигатор Безопасности» — автоматизированная система на базе мобильного приложения, предназначенная для фиксации опасных действий/условий на промышленной площадке и контроля за их своевременным устранением.

Ранее на предприятии были запущены в работу программные роботы RPA (Robotic Process Automation), а также внедрена система электронного документооборота «АТАЧ». Всего по состоянию на 2021 год портфель проектов цифровизации ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» включает в себя 57 проектов по различным направлениям бизнеса.

Одновременно с этим ММК наращивает объем инвестиций в природоохранную деятельность. Так, в 2021 году на эти цели планируется направить 9 млрд 344 млн руб. Из них 4 млрд 872 млн руб. будут израсходованы на строительство и реконструкцию природоохранных объектов по защите атмосферного воздуха; оставшаяся сумма пойдет на строительство и реконструкцию водоохранных объектов и объектов размещения отходов.

Данные показатели на треть превышают экологические инвестиции 2020 года, когда комбинат направил на природоохранные цели 7 млрд руб. Столь существенное увеличение связано с возведением природоохранных объектов на строящейся коксовой батарее № 12 и реконструкцией газоочистных установок в электросталеплавильном и кислородно-конвертерном цехах.

Отметим, что еще в 2015 году в ПАО «ММК» была принята новая Стратегия развития компании, предполагающая реализацию стратегической инициативы «Чистый город» по кардинальному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. Согласно этой программе, планируется к 2025 году снизить значение КИЗА в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что соответствует определению «чистый город».

Фото предоставлено пресс-службой ММК

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