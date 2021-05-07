В Свердловской области выявлено 93 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 11 мая 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 87 тыс. 305 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 9 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 209. За сутки из больниц выписан 101 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 81 тыс. 099 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 115 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 896 тыс. 842 человека. За сутки зарегистрировано 329 летальных случаев (всего 113 тыс. 976), выздоровело 7 тыс. 009 человек (всего 4 млн 509 тыс. 915).