Бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Средние потребительские цены дизельное топливо на АЗС в Свердловской области за неделю с 26 апреля по 6 мая 2021 года не изменились по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составили 50,47 руб. за литр.
Как сообщает Свердловскстат, цена на бензин марки АИ-92 (93) выросла на 0,07%, до 44,21 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 также увеличилась — на 0,19%, до 47,45 руб.
Бензин марки АИ-98 и выше не изменился в цене — его стоимость на АЗС региона составляет 55,04 руб.
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