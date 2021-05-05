На Среднем Урале выявлено 102 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 7 мая 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 86 тыс. 905 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 173. За сутки из больниц выписано 112 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 80 тыс. 645 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 386 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 863 тыс. 514 человек. За сутки зарегистрировано 376 летальных случаев (всего 112 тыс. 622), выздоровело 8 тыс. 022 человека (всего 4 млн 480 тыс. 360).