В Свердловской области выявлено 104 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 4 мая 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 86 тыс. 599 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 8 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 142. За сутки из больниц выписано 111 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 80 тыс. 314 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 770 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 839 тыс. 514 человек. За сутки зарегистрировано 337 летальных случаев (всего 111 тыс. 535), выздоровело 6 тыс. 755 человек (всего 4 млн 457 тыс. 044).